“Otto e mezzo”, Lilli Gruber perde le staffe: cos’è successo in diretta con Marco Travaglio (Di giovedì 12 maggio 2022) Lilli Gruber perde le staffe a “Otto e mezzo“: la conduttrice ha redarguito Marco Travaglio, ospite della puntata. Una frase di Travaglio non è andata giù alla conduttrice, che si è sentita di intervenire e di redarguire l’ospite. Attimi di tensione in diretta con la conduttrice che ha riportato la calma, bacchettando gli ospiti. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli cos’è successo. (Continua dopo la foto…) Tutto sulla trasmissione “Otto e mezzo” di Lilli Gruber “Otto e mezzo” è un programma di approfondimento giornalistico. La trasmissione va in onda su LA7 dal 18 marzo 2002 ... Leggi su tvzap (Di giovedì 12 maggio 2022)lea ““: la conduttrice ha redarguito, ospite della puntata. Una frase dinon è andata giù alla conduttrice, che si è sentita di intervenire e di redarguire l’ospite. Attimi di tensione incon la conduttrice che ha riportato la calma, bacchettando gli ospiti. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli. (Continua dopo la foto…) Tutto sulla trasmissione “” di” è un programma di approfondimento giornalistico. La trasmissione va in onda su LA7 dal 18 marzo 2002 ...

