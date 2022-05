Ostia | il Municipio “punta” sui giovani e s’impegna ad attrezzare l’area del polo universitario

(Di giovedì 12 maggio 2022)– IlX attrezzeràverde di fronte aldi, rendendolo un luogo più accogliente per i suoi tanti studenti. A deciderlo è una mozione presentata dall’assessora all’Ambiente Valentina Scarfagna e dai consiglieri Raffaele Biondo e Margherita Welyam e votata dal parlamentino lidense nella mattinata di giovedì 12 maggio. “Dopo anni in cui io e la consigliera Welyam abbiamo chiesto alla maggioranza di attivarsi per combattere lo stato di abbandono e isolamento che vivono ildie i suoi studenti, oggi abbiamo approvato una mozione per installare arredo urbano nelverde antistante – spiega Biondo -. Creare spazi, possibilità e opportunità per i ...

