(Di giovedì 12 maggio 2022) Calciomercato Napoli con Victorcorteggiato dai grandieuropei, principalmente da quelli di Premier League. Oramai è caccia aperta all’attaccante nigeriano che in questa stagione di Serie A, fino ad ora, ha messo a segno 17 gol nonostante i tanti infortuni e assenze. Come vi avevamo svelato in anteprima nelle scorse settimane è stata l’Arsenal la società più interessata ad, con un’importante, ma che dalle parti di Napoli non hanno ancora ufficializzato. La conferma dell’interesse dei Gunners arriva da Il Mattino che aggiunge alle pretendenti peranche il Borussia Dortmund, orfano di Haaland che va al Manchester City. Arsenal suda oltre cento milioni Al momento la situazione casa Napoli è molto delicata, bisognerà ...

Advertising

napolipiucom : Osimhen super offerta dell'Arsenal, spunta un club di Bundesliga: sarà un'asta #Arsenal #calciomercatonapoli… - claudioiappelli : @enzogoku69 Vediamo quello che succede, certo che un'eventuale super offerta x Osimhen sarebbe difficile da rifiuta… -

napolipiu.com

'Nel frattempo, lo United ha chiesto il prezzo di. Ufficialmente: 110 milioni di euro è ... Peccato per il Napoli sia uscito troppo presto" VIDEO " Kvaratskhelia incanta: altrogol in ...... con qualche buona occasione e poco altroPAGELLE NAPOLIOspina 7 - Dialoga fitto con Spalletti, il tecnico gli chiede il ruolo di regista aggiunto per innescaresu Belotti in avvio, ... Osimhen super offerta dell’Arsenal, spunta un club di Bundesliga: sarà un’asta Inviato a Castel Volturno Fumo di Londra per Victor Osimhen. Addirittura dalla capitale inglese ieri è rimbalzata l'indiscrezione di una proposta da oltre 105 milioni di euro ...Newcastle United make contact with prolific Napoli ace Victor Osimhen who is also attracting attention from Manchester United. #ManchesterUnited #Napoli #NewcastleUnited ...