Osimhen | ' Scudetto grande rimpianto | Spalletti è un maestro'

Advertising

TolliVincenzo : #Osimhen : 'Più delusi dei tifosi per lo Scudetto, ci riproveremo l'anno prossimo!' Da questa dichiarazione si cap… - Luckyluciano971 : Napoli, Osimhen: 'L'anno prossimo lotteremo per lo scudetto' - allgoalsnapoli : AUDIO - Osimhen a KKN: 'Scudetto? Più delusi dei tifosi, ma ci riproveremo! Spalletti? Voglio lavorarci a lungo. Su… - antonio_gaito : #Osimhen a KKN: 'Scudetto? Più delusi dei tifosi, ma ci riproveremo! #Spalletti? Voglio lavorarci a lungo. Su Merte… - occhio_notizie : L'attaccante del #Napoli #Osimhen parla di #Spalletti e non solo -

A tre giorni dall'ultima partita stagionale al Maradona contro il Genoa, Victorha rilasciato importanti dichiarazioni a 'Radio Kiss Kiss Napoli', emittente ufficiale del Napoli ...... l'attaccante nigeriano si è mostrato dispiaciuto per losfumato: 'Prima di tutto ci tengo ...conclude: 'Eravamo consapevoli che raggiungere la Champions era l'obiettivo principale ma ..."E' un grande onore per me aver raggiunto quest'obiettivo insieme ai miei compagni. Siamo felici di poter competere con le squadre più forti d'Europa nella massima competizione continentale".Il bilancio di Osimhen: "Champions obiettivo centrato" L'attaccante nigeriano ... e la delusione per aver visto sfumare sul più bello la possibilità di lottare fino alla fine per lo scudetto: "Per me ...