Oncologo Bracarda | Nuova terapia riconosce tumore vescica e lo attacca

"Con avelumab abbiamo un controllo della malattia importante in fase iniziale - sottolinea- e una possibilità di cronicizzare la risposta e di estenderla nel tempo aggiungendo l'inibitore ..."Con avelumab abbiamo un controllo della malattia importante in fase iniziale - sottolinea- e una possibilità di cronicizzare la risposta e di estenderla nel tempo aggiungendo l'inibitore ...Condividi questo articolo:Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) – “Avelumab è un anticorpo monoclonale che si lega alla cosiddetta proteina checkpoint PD-L1: è una di quelle terapie che consentono al nostr ...(Adnkronos) - Disponibile e rimborsabile in Italia avelumab, farmaco indicato per il trattamento di mantenimento nei pazienti con ...