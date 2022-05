Oggi è un altro giorno, Sammy Basso emoziona Serena Bortone: “I miei genitori hanno voluto che io crescessi come una persona normale” (Di giovedì 12 maggio 2022) Momenti di grande emozione nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone su Rai 1. Ospite di mercoledì 11 maggio c’era infatti Sammy Basso, il 26enne affetto da progeria, una rarissima malattia genetica che causa l’invecchiamento precoce del corpo. “I miei genitori hanno subito la diagnosi, ma hanno voluto che io crescessi come una persona normale, che facessi la vita di un bambino normale. Mi hanno insegnato a combattere”, ha spiegato alla conduttrice. Il ragazzo è uno dei più longevi pazienti affetti da questa malattia: dopo la nascita, i medici dissero ai suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Momenti di grande emozione nell’ultima puntata diè unconsu Rai 1. Ospite di mercoledì 11 maggio c’era infatti, il 26enne affetto da progeria, una rarissima malattia genetica che causa l’invecchiamento precoce del corpo. “Isubito la diagnosi, mache iouna, che facessi la vita di un bambino. Miinsegnato a combattere”, ha spiegato alla conduttrice. Il ragazzo è uno dei più longevi pazienti affetti da questa malattia: dopo la nascita, i medici dissero ai suoi ...

