Oggi 39 317 casi Covid e 130 morti | la positività sale al 14 | 6%

(Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - Sono 39.317 i nuovidiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 42.249 di ieri e soprattutto i 48.255 contagi di giovedì scorso, una riduzione del 20% su base settimanale. I tamponi processati sono 268.654 (ieri 294.611) con il tasso dichelievemente dal 14,3% al 14,6%. I decessi sono 130 (ieri 115). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 164.976. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 4 in meno (ieri -20), con 33 ingressi giornalieri, e sono 334 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 254 in meno (ieri -167), 8.158 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diodierni è la Lombardia con 6.092 contagi, seguita da Campania (+4.733), Veneto ...

