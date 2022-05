Oggi 12 maggio, San Leopoldo Mandic: un carisma straordinario per la Confessione (Di giovedì 12 maggio 2022) Appartiene all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini e, anche se la sua festa liturgica ricorre a luglio, Oggi, giorno della sua nascita, è ricordato in molti luoghi dove è nata una devozione per lui, soprattutto a Padova, dove sorge il santuario a lui dedicato. È il Santo Patrono dei malati oncologici e il suo santuario a L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 12 maggio 2022) Appartiene all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini e, anche se la sua festa liturgica ricorre a luglio,, giorno della sua nascita, è ricordato in molti luoghi dove è nata una devozione per lui, soprattutto a Padova, dove sorge il santuario a lui dedicato. È il Santo Patrono dei malati oncologici e il suo santuario a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

