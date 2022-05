Occasione clamorosa per Caterina Balivo, la collega ha sbagliato di grosso: “Si è montata la testa!” (Di giovedì 12 maggio 2022) Non è un periodo sereno, per la Rai. Le notizie dell’ultimo periodo fan pensare a un cambio di guardia e tutti vorrebbero Caterina Balivo Caterina Balivo (Youtube)Con oltre quindici anni di carriera alle spalle, Caterina Balivo è uno dei volti più amati della Rai. Nel corso del tempo si è messa in gioco in diverse trasmissioni, sebbene la sua natura sia da conduttrice e presentatrice. Una delle ultime apparizioni in tv è su Rai1 al tavolo dei giudici de “Il Cantante Mascherato”, a fianco di Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Arisa. Nelle ultime ore, però, il suo nome è spuntato durante una feroce polemica su un’altra conduttrice Rai, molto esperta. Gli ultimi giorni sono veramente tesi per lei e Caterina Balivo è stata richiesta a ... Leggi su ck12 (Di giovedì 12 maggio 2022) Non è un periodo sereno, per la Rai. Le notizie dell’ultimo periodo fan pensare a un cambio di guardia e tutti vorrebbero(Youtube)Con oltre quindici anni di carriera alle spalle,è uno dei volti più amati della Rai. Nel corso del tempo si è messa in gioco in diverse trasmissioni, sebbene la sua natura sia da conduttrice e presentatrice. Una delle ultime apparizioni in tv è su Rai1 al tavolo dei giudici de “Il Cantante Mascherato”, a fianco di Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Arisa. Nelle ultime ore, però, il suo nome è spuntato durante una feroce polemica su un’altra conduttrice Rai, molto esperta. Gli ultimi giorni sono veramente tesi per lei eè stata richiesta a ...

Advertising

JuveReTweet : 0-1 #JuveInter #CoppaItalia: Al 31' occasione clamorosa per Dybala sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla a la… - DaniloServadei : In linea generale il Celta ha fatto una buona partita, anche in 10 dopo l'espulsione di Murillo ed ha avuto anche l… - betta941 : RT @brozovismo: Inutile che impazzite dicendo che non lo meritano. Dopo lo scempio tra febbraio e marzo (7 punti in 7 partite) e la clamoro… - brozovismo : Inutile che impazzite dicendo che non lo meritano. Dopo lo scempio tra febbraio e marzo (7 punti in 7 partite) e la… - forzatreviso : 30’ Montecchio-Treviso 0-1 Clamorosa occasione per il raddoppio non sfruttata da Fabiano e Granati. ???? -