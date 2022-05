Nuovo percorso turistico nelle Grotte di Villanova (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo ben 14 anni di progettazioni e lavori è pronto il Nuovo percorso turistico della Grotta Nuova di Villanova, che dal termine dell’itinerario standard attuale – che si chiude al cosiddetto Gran Portone – condurrà i visitatori fino alla maestosa Sala Regina Margherita, lungo un tragitto illuminato e percorribile in perfetta sicurezza, grazie alle comode passerelle con pavimentazione in resinato: costato oltre 3 milioni di euro, finanziamento regionale concesso nel 2007, e realizzato da ditte specializzate, il camminamento – uno dei più bei percorsi ipogei turistici di tutta Italia e l’unico in Europa in una grotta di contatto – sarà solennemente inaugurato nella mattinata di sabato 14 maggio, alla presenza di autorità regionali (atteso l’assessore Fvg al turismo Sergio Emidio Bini) e locali e di esponenti del mondo ... Leggi su udine20 (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo ben 14 anni di progettazioni e lavori è pronto ildella Grotta Nuova di, che dal termine dell’itinerario standard attuale – che si chiude al cosiddetto Gran Portone – condurrà i visitatori fino alla maestosa Sala Regina Margherita, lungo un tragitto illuminato e percorribile in perfetta sicurezza, grazie alle comode passerelle con pavimentazione in resinato: costato oltre 3 milioni di euro, finanziamento regionale concesso nel 2007, e realizzato da ditte specializzate, il camminamento – uno dei più bei percorsi ipogei turistici di tutta Italia e l’unico in Europa in una grotta di contatto – sarà solennemente inaugurato nella mattinata di sabato 14 maggio, alla presenza di autorità regionali (atteso l’assessore Fvg al turismo Sergio Emidio Bini) e locali e di esponenti del mondo ...

