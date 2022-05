Nuova inchiesta (e guai) per Alberto Genovese (Di giovedì 12 maggio 2022) Una Nuova inchiesta della procura di Milano travolge Alberto Genovese, l’imprenditore già accusato di violenza sessuale durante una festa del settembre 2020, noto per essere stato il creatore del portale Facile.it. Questa volta a finire alla sbarra è la rete di spacciatori, quella che secondo gli inquirenti riforniva con frequenza di sostanze stupefacenti il ricco manager milanese che arrivava a consumare fino a 4 grammi di cocaina al giorno. Lo si legge tra le pagine dell’ordinanza di custodia cautelare che giovedì 12 maggio ha portato all’arresto di 31 persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Molti di loro sono legati al cartello dei narcos sudamericani o a esponenti di spicco della criminalità organizzata. L’operazione, coordinata dalla Direzione ... Leggi su panorama (Di giovedì 12 maggio 2022) Unadella procura di Milano travolge, l’imprenditore già accusato di violenza sessuale durante una festa del settembre 2020, noto per essere stato il creatore del portale Facile.it. Questa volta a finire alla sbarra è la rete di spacciatori, quella che secondo gli inquirenti riforniva con frequenza di sostanze stupefacenti il ricco manager milanese che arrivava a consumare fino a 4 grammi di cocaina al giorno. Lo si legge tra le pagine dell’ordinanza di custodia cautelare che giovedì 12 maggio ha portato all’arresto di 31 persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Molti di loro sono legati al cartello dei narcos sudamericani o a esponenti di spicco della criminalità organizzata. L’operazione, coordinata dalla Direzione ...

