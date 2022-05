"Non rompere le palle". Mario Draghi insultato, l'ultimo sfregio di Travaglio | Guarda (Di giovedì 12 maggio 2022) Giorno dopo giorno, ossessiva e incessante, continua la campagna di Marco Travaglio e del suo Fatto Quotidiano contro Mario Draghi, un premier sempre nel mirino. Travaglio infatti lo accusa praticamente di ogni nefandezza. L'ultimo fronte, su cui continuano a picchiare durissimo quelli del Fatto, è quello relativo a Joe Biden. Draghi ne sarebbe succube, una sorta di schiavo e compagnia cantante. Per inquadrare la vicenda, si pensi che nel fondo del Fatto Quotidiano di oggi, giovedì 12 maggio, Travaglio conclude tratteggiando l'ipotetica immagine, di dubbio gusto per usare un eufemismo, di un presidente del Consiglio piegato a 90 gradi davanti all'omologo a stelle e strisce. Insomma, ogni commento è superfluo. Ma qui non si tratta del fondo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Giorno dopo giorno, ossessiva e incessante, continua la campagna di Marcoe del suo Fatto Quotidiano contro, un premier sempre nel mirino.infatti lo accusa praticamente di ogni nefandezza. L'fronte, su cui continuano a picchiare durissimo quelli del Fatto, è quello relativo a Joe Biden.ne sarebbe succube, una sorta di schiavo e compagnia cantante. Per inquadrare la vicenda, si pensi che nel fondo del Fatto Quotidiano di oggi, giovedì 12 maggio,conclude tratteggiando l'ipotetica immagine, di dubbio gusto per usare un eufemismo, di un presidente del Consiglio piegato a 90 gradi davanti all'omologo a stelle e strisce. Insomma, ogni commento è superfluo. Ma qui non si tratta del fondo di ...

