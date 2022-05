Non li incontreremo mai, gli astronomi ne sono convinti (Di giovedì 12 maggio 2022) Gli astronomi lo ribadiscono a voce alta: incontrare gli alieni sarà una mission impossible almeno per i prossimi 2.000 anni. Troppo da aspettare? Troppo poco? Saremo pronti a questo incontro? Ai posteri l’ardua sentenza. Gli scienziati ipotizzano quando l’umanità farà il primo incontro con entità extraterrestri. Dovremo aspettare ancora molto tempo ma ne varrà sicuramente la pena. Quando l’umanità incontrerà gli alieni – curiosauro.itastronomi pessimisti Uno studio ha confermato uno scenario pessimistico, che potrebbe non piacere a coloro i quali credono che gli alieni siano già tra noi. Gli astronomi affermano con certezza che l’umanità non incontrerà presto civiltà extraterrestri: saranno necessari almeno 2.000 anni se non 400.000 mila nella peggiore delle ipotesi. La ricerca effettuata prende il nome di CETI (Communication with ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 12 maggio 2022) Glilo ribadiscono a voce alta: incontrare gli alieni sarà una mission impossible almeno per i prossimi 2.000 anni. Troppo da aspettare? Troppo poco? Saremo pronti a questo incontro? Ai posteri l’ardua sentenza. Gli scienziati ipotizzano quando l’umanità farà il primo incontro con entità extraterrestri. Dovremo aspettare ancora molto tempo ma ne varrà sicuramente la pena. Quando l’umanità incontrerà gli alieni – curiosauro.itpessimisti Uno studio ha confermato uno scenario pessimistico, che potrebbe non piacere a coloro i quali credono che gli alieni siano già tra noi. Gliaffermano con certezza che l’umanità non incontrerà presto civiltà extraterrestri: saranno necessari almeno 2.000 anni se non 400.000 mila nella peggiore delle ipotesi. La ricerca effettuata prende il nome di CETI (Communication with ...

Advertising

valleinmogano : @240_anonymous @tskurusai ???????? è probabile che quando noi ci incontreremo la seconda stagione non sarà ancora uscita - Saradido27 : sto realizzando che domani ho mezza tl al concerto che figo probabilmente non ci incontreremo mai tutt* però sappia… - justeleeee : @fearfeline_ amo aleur le paranoie non servono a niente facciamo che ora non ci pensiamo e lo vedremo quando ci incontreremo - blurryxlines : Non avrei potuto immaginare compagnia migliore. Ciao amore mio, ci incontreremo in una prossima vita.?? - MoltoBenone : Pensa a quando non ci incontreremo mai ma comunque sei legato al mio solito destino. Quello d'esse' nella merda fino al collo. Figo no? -