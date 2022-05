“Non è come sembra”. Laura Pausini all’Eurovision, spunta il video che la incastra (Di giovedì 12 maggio 2022) Laura Pausini, la gaffe all’Eurovision Song Contest 2022 è ormai sulla bocca di tutti. La frase pronunciata dall’artista e conduttrice nel Palaolimpico di Torino Eurovision Village durante la prima serata della kermesse canora che vede in gara artisti provenienti dai paesi europei è diventata virale e Laura Pausini è diventata protagonista di meme e gif. Laura Pausini e la gaffe all’Eurovision sono circolate sul web tra video, gif e meme e in queste ore, grazie al sito Biccy, è saltato fuori un retroscena molto succoso. Ma andiamo con ordine, al momento della proclamazione dei 10 paesi finalisti Laura Pausini non è riuscita a pronunciare la parola “sixth” (doveva annunciare il sesto artista in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 12 maggio 2022), la gaffeSong Contest 2022 è ormai sulla bocca di tutti. La frase pronunciata dall’artista e conduttrice nel Palaolimpico di Torino Eurovision Village durante la prima serata della kermesse canora che vede in gara artisti provenienti dai paesi europei è diventata virale eè diventata protagonista di meme e gif.e la gaffesono circolate sul web tra, gif e meme e in queste ore, grazie al sito Biccy, è saltato fuori un retroscena molto succoso. Ma andiamo con ordine, al momento della proclamazione dei 10 paesi finalistinon è riuscita a pronunciare la parola “sixth” (doveva annunciare il sesto artista in ...

