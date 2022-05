"Non chiedetemi se è una cosa seria". Alba Parietti, le clamorose foto con cui esce allo scoperto (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo ben otto anni passati da single, Alba Parietti è più innamorata che mai. La showgirl italiana ha condiviso degli scatti con il suo nuovo amato che non lasciano spazio all'immaginazione. I due sembrano pazzi l'uno dell'altra. Il fortunato finalmente ha un nome. Si tratta di Fabio Adami, 55enne manager romano che ha fatto perdere la testa alla Parietti. Sotto gli scatti appassionati pubblicati su Instagram dove Alba ha scritto: "Non chiedeteci più se e? una cosa seria. L'amore e? una cosa seria e importante. Forse la più seria (ve lo dico dopo otto anni da single granitica e convinta)". Ecco gli scatti pubblicatti dalla conduttrice su Instagram: I due si frequentano da qualche mese ma hanno tenuto il tutto lontano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo ben otto anni passati da single,è più innamorata che mai. La showgirl italiana ha condiviso degli scatti con il suo nuovo amato che non lasciano spazio all'immaginazione. I due sembrano pazzi l'uno dell'altra. Il fortunato finalmente ha un nome. Si tratta di Fabio Adami, 55enne manager romano che ha fatto perdere la testa alla. Sotto gli scatti appassionati pubblicati su Instagram doveha scritto: "Non chiedeteci più se e? una. L'amore e? unae importante. Forse la più(ve lo dico dopo otto anni da single granitica e convinta)". Ecco gli scatti pubblicatti dalla conduttrice su Instagram: I due si frequentano da qualche mese ma hanno tenuto il tutto lontano ...

