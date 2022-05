No! Questa ragazza “nazista” non è Kateryna Prokopenko, moglie del comandante del Battaglione Azov (Di giovedì 12 maggio 2022) A seguito dell’incontro tra le mogli dei combattenti del Battaglione Azov e Papa Francesco, è iniziata a circolare una foto per sostenere che una di loro sia una fervida sostenitrice del nazismo. La vittima di Questa bufala è Kateryna Prokopenko, moglie del comandante Azov Denis Prokopenko, attualmente in servizio presso l’acciaieria Azovstal a Mariupol. Per chi ha fretta Si sostiene che una delle ragazze con il braccio teso, ritratte in una fotografia, sia la moglie del comandante degli Azov. La foto delle tre ragazze con il braccio teso circola almeno da inizio 2010, quando la moglie del comandante degli Azov ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) A seguito dell’incontro tra le mogli dei combattenti dele Papa Francesco, è iniziata a circolare una foto per sostenere che una di loro sia una fervida sostenitrice del nazismo. La vittima dibufala èdelDenis, attualmente in servizio presso l’acciaieriastal a Mariupol. Per chi ha fretta Si sostiene che una delle ragazze con il braccio teso, ritratte in una fotografia, sia ladeldegli. La foto delle tre ragazze con il braccio teso circola almeno da inizio 2010, quando ladeldegli...

