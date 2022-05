“Nel 2050 a rischio 5 milioni di italiani in meno”: dramma natalità (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – Per l’Istat nel 2050 potremmo essere circa 5 milioni in meno, come riporta l’Ansa di oggi. Istat e dramma natalità: “Nel 2050 saremo milioni in meno” L’estinzione del popolo italiano è un dato sempre più realistico, se si guarda al futuro con il terribile, triste dato presente. Per l’Istat, se non si inverte un trend negativo della natalità che ormai prosegue imperterrito da oltre quarant’anni, nel 2050 l’Italia avrà 5 milioni di abitanti in meno. E non solo: appena una persona su due sarebbe in età da lavoro, con oltre il 50% della popolazione compresa nella fascia d’età 20-66 nelle condizioni di dover provvedere alla cura e alla formazione degli under 20 (che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – Per l’Istat nelpotremmo essere circa 5in, come riporta l’Ansa di oggi. Istat e: “Nelsaremoin” L’estinzione del popolo italiano è un dato sempre più realistico, se si guarda al futuro con il terribile, triste dato presente. Per l’Istat, se non si inverte un trend negativo dellache ormai prosegue imperterrito da oltre quarant’anni, nell’Italia avrà 5di abitanti in. E non solo: appena una persona su due sarebbe in età da lavoro, con oltre il 50% della popolazione compresa nella fascia d’età 20-66 nelle condizioni di dover provvedere alla cura e alla formazione degli under 20 (che ...

