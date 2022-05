NBA | Playoff 2022 | Milwaukee avanti contro Boston | Memphis stende Golden State

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 maggio 2022) I risultati della notte italiana tra mercoledì 11 e giovedì 12 maggio deiNBA. IBucks battono in volata per 110-107 iCeltics in trasferta e tornano in vantaggio nella serie (3-2). Decisivi il canestro del sorpasso di Bobby Portis e le giocate di Jrue Holiday, che negli ultimi 10 secondi di gioco firma una stoppata e poi ruba il pallone a Marcus Smart. I Bucks, sotto anche di 14 lunghezze, recuperano tutto nell’ultima frazione, trascinati da un Giannis Antetokounmpo da 40 punti. Meno combattuta invece gara-5 di semifinale tra iGrizzlies e iWarriors, travolti 134-95. I padroni di casa fanno subito la voce grossa, firmando 77 punti nel primo tempo, con ben 27 lunghezze sui Warriors. I Grizzlies tengono così aperta ...