Napoli, striscione contro Spalletti: “Ti ridiamo la Panda, basta che te ne vai” (FOTO) (Di giovedì 12 maggio 2022) “16-10-21: Spalletti, la Panda te la restituiamo… Bast’ ca te ne vaje!“. Questo lo striscione, firmato i Mariuoli, comparso nella notte a Napoli, all’esterno dello stadio ‘Maradona’. Il riferimento dei tifosi partenopei è alla Fiat Panda rubata al tecnico toscano lo scorso 16 ottobre, mentre era parcheggiata sotto l’albergo dove dimora in città. Un chiaro messaggio per mister Spalletti, invitato a lasciare la panchina del Napoli. Già in occasione della sfida contro il Sassuolo cori e uova sono stati lanciati contro il pullman azzurro, ma le contestazioni non sembrano fermarsi. “#Spalletti, la Panda te la restituiamo… basta’ ca te ne vaje” questo lo striscione ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) “16-10-21:, late la restituiamo… Bast’ ca te ne vaje!“. Questo lo, firmato i Mariuoli, comparso nella notte a, all’esterno dello stadio ‘Maradona’. Il riferimento dei tifosi partenopei è alla Fiatrubata al tecnico toscano lo scorso 16 ottobre, mentre era parcheggiata sotto l’albergo dove dimora in città. Un chiaro messaggio per mister, invitato a lasciare la panchina del. Già in occasione della sfidail Sassuolo cori e uova sono stati lanciatiil pullman azzurro, ma le contestazioni non sembrano fermarsi. “#, late la restituiamo…’ ca te ne vaje” questo lo...

Advertising

sportmediaset : Striscione shock contro Spalletti: 'Ti ridiamo l'auto ma vattene' #Napoli #Spalletti - anperillo : Massima solidarietà a mister #Spalletti. Questo non è tifo, questa non è amore per i colori di una squadra che rapp… - CorSport : Incredibile a #Napoli, striscione shock contro #Spalletti! - missgeo__ : RT @anperillo: Massima solidarietà a mister #Spalletti. Questo non è tifo, questa non è amore per i colori di una squadra che rappresenta u… - Gianlucacarp75 : RT @RubentusStyle: Lo striscione su #Spalletti è una merda Come chi lo ha pensato chi lo ha scritto e chi lo ha esposto Non rappresenta la… -