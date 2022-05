Napoli, striscione contro Spalletti al Maradona: “la Panda te la restituiamo… Bast’ ca te ne vaje” | FOTO (Di giovedì 12 maggio 2022) L’obiettivo del Napoli è quello di consolidare il terzo posto nel campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti dovrà difendere quattro punti sulla Juventus a due giornate dal termine. La stagione del Napoli può essere considerata all’altezza, l’obiettivo della qualificazione in Champions League è stato raggiunto. La squadra è competitiva anche per la vittoria dello scudetto, avrà bisogno di qualche pedina in più dal prossimo calciomercato. Spalletti ha dimostrato di essere un allenatore preparato. Una parte della tifoseria, però, ha contestato l’allenatore ex Roma. Lo scorso ottobre alcuni ladri avevano rubato l’automobile a Luciano Spalletti sotto il parcheggio dell’hotel, adesso è stato esposto uno striscione contro l’allenatore, all’esterno del ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) L’obiettivo delè quello di consolidare il terzo posto nel campionato di Serie A, la squadra di Lucianodovrà difendere quattro punti sulla Juventus a due giornate dal termine. La stagione delpuò essere considerata all’altezza, l’obiettivo della qualificazione in Champions League è stato raggiunto. La squadra è competitiva anche per la vittoria dello scudetto, avrà bisogno di qualche pedina in più dal prossimo calciomercato.ha dimostrato di essere un allenatore preparato. Una parte della tifoseria, però, ha contestato l’allenatore ex Roma. Lo scorso ottobre alcuni ladri avevano rubato l’automobile a Lucianosotto il parcheggio dell’hotel, adesso è stato esposto unol’allenatore, all’esterno del ...

