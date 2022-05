Napoli, rivoluzione portieri? C’è la notizia su Carnesecchi (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Atalanta non perde tempo con Marco Carnesecchi, portiere anche nel mirino del Napoli per il futuro. Secondo quanto riportato da Tuttomercato.web i bergamaschi avrebbero infatti rinnovato il contratto del portiere Marco Carnesecchi. Proveniente dalle giovanili del Cesena, ha giocato per l’Atalanta U19 prima di passare in prestito al Trapani. Il suo nome è salito alla rivalsa nelle ultime settimane, dopo la promozione con la Cremonese, come possibile colpo di mercato a basso costo. Italia, Marco Carnesecchi (Getty Images) Napoli su Carnesecchi: firmato il rinnovo con l’Atalanta Classe 2000, a luglio compirà 22 anni, era finito nel mirino di tante società di Serie A, tra cui anche Lazio e Napoli. L’Atalanta non ha voluto sapere, rinnovandogli il contratto ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 12 maggio 2022) L’Atalanta non perde tempo con Marco, portiere anche nel mirino delper il futuro. Secondo quanto riportato da Tuttomercato.web i bergamaschi avrebbero infatti rinnovato il contratto del portiere Marco. Proveniente dalle giovanili del Cesena, ha giocato per l’Atalanta U19 prima di passare in prestito al Trapani. Il suo nome è salito alla rivalsa nelle ultime settimane, dopo la promozione con la Cremonese, come possibile colpo di mercato a basso costo. Italia, Marco(Getty Images)su: firmato il rinnovo con l’Atalanta Classe 2000, a luglio compirà 22 anni, era finito nel mirino di tante società di Serie A, tra cui anche Lazio e. L’Atalanta non ha voluto sapere, rinnovandogli il contratto ...

