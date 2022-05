Napoli-Olivera può saltare: i dettagli e l’alternativa di Giuntoli! (Di giovedì 12 maggio 2022) Per dirla alla Fassone e Mirabelli, sembrava tutto fatto, bastava “solo passare alle cose formali”. La storia tra il Napoli ed Olivera potrebbe finire prima ancora di iniziare, per colpa di qualche cavillo. Olivera Napoli Calciomercato L’esterno sinistro sembrava essere un giocatore in pectore del Napoli; non si ufficializzava realmente una trattativa, ma nemmeno si smentivano quelle che semplicemente potrebbero chiamarsi voci di mercato. Oggi il rapporto con il terzino uruguaiano potrebbe inaridirsi per colpa di una clausola da 20 milioni, della quale parla il presidente del Getafe, spiegando che l’affare si sarebbe concluso solo col pagamento della stessa. L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport scrive che ora ci sono dubbi sul calciatore perché se il club intende percepure la clausola, il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Per dirla alla Fassone e Mirabelli, sembrava tutto fatto, bastava “solo passare alle cose formali”. La storia tra iledpotrebbe finire prima ancora di iniziare, per colpa di qualche cavillo.Calciomercato L’esterno sinistro sembrava essere un giocatore in pectore del; non si ufficializzava realmente una trattativa, ma nemmeno si smentivano quelle che semplicemente potrebbero chiamarsi voci di mercato. Oggi il rapporto con il terzino uruguaiano potrebbe inaridirsi per colpa di una clausola da 20 milioni, della quale parla il presidente del Getafe, spiegando che l’affare si sarebbe concluso solo col pagamento della stessa. L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport scrive che ora ci sono dubbi sul calciatore perché se il club intende percepure la clausola, il ...

