Napoli, Giuntoli studia il dopo Osimhen: tre nomi per sostituirlo! (Di giovedì 12 maggio 2022) “Osimhen non è in vendita, ma se dovesse arrivare un’offerta da oltre 100 milioni allora potrebbe partire”. Aurelio De Laurentiis ha espresso grossomodo in queste righe il suo pensiero in merito all’affaire Victor Osimhen, verso il quale sembrerebbe rivolta l’attenzione di mezza Europa. Scamacca Calciomercato Napoli Secondo Il Mattino, Giuntoli avrebbe già appuntato una lista di possibili sostituti del centravanti nigeriano in caso di una sua partenza verso altri lidi: “C’è Scamacca che piace tanto ma 30 milioni sembrano una esagerazione. Col Sassuolo non è facile parlare. In caso di addio dell’attaccante nigeriano il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino Armando Broja, attaccante albanese classe 2001 che ha fatto bene al Southampton ma è di proprietà del Chelsea. Belotti in ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) “non è in vendita, ma se dovesse arrivare un’offerta da oltre 100 milioni allora potrebbe partire”. Aurelio De Laurentiis ha espresso grossomodo in queste righe il suo pensiero in merito all’affaire Victor, verso il quale sembrerebbe rivolta l’attenzione di mezza Europa. Scamacca CalciomercatoSecondo Il Mattino,avrebbe già appuntato una lista di possibili sostituti del centravanti nigeriano in caso di una sua partenza verso altri lidi: “C’è Scamacca che piace tanto ma 30 milioni sembrano una esagerazione. Col Sassuolo non è facile parlare. In caso di addio dell’attaccante nigeriano il direttore sportivo Cristianoha messo nel mirino Armando Broja, attaccante albanese classe 2001 che ha fatto bene al Southampton ma è di proprietà del Chelsea. Belotti in ...

