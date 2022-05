Napoli, 350 nuove assunzioni in Asìa: basta il diploma (Di giovedì 12 maggio 2022) Napoli. nuove assunzioni in Asìa. Saranno ben 350 i nuovi dipendenti della società napoletana che si occupa della raccolta rifiuti. Asìa ha intenzione di assumere i nuovi dipendenti con contratti a tempo indeterminato. Basterà il diploma per partecipare, secondo le prime informazioni, e il concorso dovrebbe essere gestito dal Formez. Ad annunciarlo è stato l’assessore L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 12 maggio 2022)in. Saranno ben 350 i nuovi dipendenti della società napoletana che si occupa della raccolta rifiuti.ha intenzione di assumere i nuovi dipendenti con contratti a tempo indeterminato. Basterà ilper partecipare, secondo le prime informazioni, e il concorso dovrebbe essere gestito dal Formez. Ad annunciarlo è stato l’assessore L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

VesuvioLive : Napoli, Asìa assume 350 dipendenti a tempo indeterminato: concorso aperto ai diplomati - concorsando_it : Concorso Spazzini Napoli 2022 – 350 posti in arrivo – Per diplomati #concorsipubblici #lavoro È in arrivo a Giugno… - EdizioniSimone : ?? Concorso Asia Napoli 2022, 350 operatori ecologici. Bando a giugno Assunzioni per operatori ecologici… - cronachecampane : Napoli, a giugno concorso per 350 assunzioni con Asia #asia #concorsoper350assunzioni #napoliassunzini #napolilavoro - Luxgraph : Marca: 'Haaland al City, trasferimento da 350 milioni' -