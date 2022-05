Naomi Judd | icona country | suicida con arma da fuoco | la rivelazione della figlia Ashley

Advertising

Agenzia ANSA

, la leggenda del country morta il 30 aprile a 75 anni, si è suicidata . Lo ha reso noto la figlia Ashley , in una intervista a "Good Morning America". "Ha usato un'arma. Mia madre ha usato ...Ashleye la sua famiglia volevano che il mondo sapesse da loro come è morta. Laè apparsa in un'intervista con Diane Sawyer, andata in onda giovedì su 'Good Morning America'. L'attrice nota per ' Il collezionista' e 'Colpevole d'innocenza' h a detto che la ... Naomi Judd, icona country, suicida con arma da fuoco Naomi Judd, la leggenda del country morta il 30 aprile a 75 anni, si è suicidata. Lo ha reso noto la figlia Ashley, in una intervista a «Good Morning America».L'annuncio delle figlie: soffriva di .... Naomi soffriva di depressione e le figlie hanno accennato alla malattia mentale della madre dando la notizia della morte: Oggi noi sorelle abbiamo vissuto una ...