“Musica” | ecco il nuovo singolo di Lucrezia!

Dal 13 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica "Musica", il nuovo singolo di Lucrezia già disponibile sulle piattaforme digitali dal 25 marzo. "Musica" è un canzone che racconta cosa rappresenta la Musica per Lucrezia: una fonte di vita, colore e calore. Il testo si incentra sul paragone tra una vita senza Musica, grigia, priva di bellezza, e una vita in Musica, luminosa, ricca di emozioni, che sperimenta esperienze indimenticabili. La nuova canzone vuole essere un messaggio di speranza, grazie alle sonorità e ai ritmi tipici del genere Latin-pop, senza dimenticare il valore universale che caratterizza la Musica come forma artistica in grado di unire e favorire il dialogo.

