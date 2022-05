“Musica” | ecco il nuovo singolo di Lucrezia!

(Di giovedì 12 maggio 2022) Dal 13 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “”, ildi Lucrezia già disponibile sulle piattaforme digitali dal 25 marzo. “” è un canzone che racconta cosa rappresenta laper Lucrezia: una fonte di vita, colore e calore. Il testo si incentra sul paragone tra una vita senza, grigia, priva di bellezza, e una vita in, luminosa, ricca di emozioni, che sperimenta esperienze indimenticabili. La nuova canzone vuole essere un messaggio di speranza, grazie alle sonorità e ai ritmi tipici del genere Latin-pop, senza dimenticare il valore universale che caratterizza lacome forma artistica in grado di unire e favorire il dialogo.vuole essere anche un messaggio di ...

