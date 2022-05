Mountain Bike, Coppa del Mondo 2022: Nove Mesto ospita la quarta tappa della rassegna, tanti azzurri al via nelle prove Elite (Di giovedì 12 maggio 2022) Si accendono i semafori della quarta tappa di Coppa del Mondo dedicata al circuito della Mountain Bike. Dopo la splendida trasferta di Albstadt i riflettori si spostano in Repubblica Ceca, precisamente a Nove Mesto, dove sono in programma nel weekend del 13-15 maggio le gare di cross country. Il britannico Tom Pidcock è reduce dalla roboante vittoria in terra teutonica e vuole bissare il trionfo ottenuto lo scorso anno su questo percorso. Al femminile sarà la transalpina Loana Lecomte a difendere il gradino più alto del podio conquistato nella meravigliosa cornice della Vysocina Arena 12 mesi or sono. Il tracciato è molto tecnico e non lascia agli atleti un attimo di respiro, presenti salite corte ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Si accendono i semaforidideldedicata al circuito. Dopo la splendida trasferta di Albstadt i riflettori si spostano in Repubblica Ceca, precisamente a, dove sono in programma nel weekend del 13-15 maggio le gare di cross country. Il britannico Tom Pidcock è reduce dalla roboante vittoria in terra teutonica e vuole bissare il trionfo ottenuto lo scorso anno su questo percorso. Al femminile sarà la transalpina Loana Lecomte a difendere il gradino più alto del podio conquistato nella meravigliosa corniceVysocina Arena 12 mesi or sono. Il tracciato è molto tecnico e non lascia agli atleti un attimo di respiro, presenti salite corte ma ...

