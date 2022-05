MotoGP su TV8, GP Francia 2022: orari gratis e in chiaro, programma differite (Di giovedì 12 maggio 2022) Da domani il Bugatti Circuit di Le Mans sarà il palcoscenico in cui andrà in scena il settimo atto del Motomondiale 2022. Si correrà in casa di Fabio Quartararo, che però non è ancora riuscito a vincere il Gran Premio di casa! Il francese non solo ha sempre mancato il successo in MotoGP, ma è costantemente rimasto all’asciutto anche nelle classi inferiori. Il 2022 sarà l’anno in cui El Diablo si rivelerà finalmente profeta in patria? Di sicuro un’affermazione consentirebbe al transalpino di rafforzare ulteriormente il ruolo di favorito per la conquista del titolo iridato. Ovviamente, Ducati farà di tutto per scongiurare questo scenario. Va rimarcato come il tracciato di Le Mans in passato fosse un feudo Yamaha, ma in tempi recenti sia diventato più favorevole alla Casa di Borgo Panigale di quanto non lo sia a quella di Iwata. Questo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Da domani il Bugatti Circuit di Le Mans sarà il palcoscenico in cui andrà in scena il settimo atto del Motomondiale. Si correrà in casa di Fabio Quartararo, che però non è ancora riuscito a vincere il Gran Premio di casa! Il francese non solo ha sempre mancato il successo in, ma è costantemente rimasto all’asciutto anche nelle classi inferiori. Ilsarà l’anno in cui El Diablo si rivelerà finalmente profeta in patria? Di sicuro un’affermazione consentirebbe al transalpino di rafforzare ulteriormente il ruolo di favorito per la conquista del titolo iridato. Ovviamente, Ducati farà di tutto per scongiurare questo scenario. Va rimarcato come il tracciato di Le Mans in passato fosse un feudo Yamaha, ma in tempi recenti sia diventato più favorevole alla Casa di Borgo Panigale di quanto non lo sia a quella di Iwata. Questo, ...

