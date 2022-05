MotoGP | Mir | ' Il ritiro di Suzuki inaspettato | stavo trattando il rinnovo' - News

(Di giovedì 12 maggio 2022) Non capita tutti i giorni che il campione del mondo della penultima stagione disputata si trovi di punto in bianco senza una moto per la prossima annata, ma Joan Mir rappresentata l'eccezione che ...

Advertising

PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: Suzuki annuncia il ritiro al termine del Mondiale, Mir: 'Honda buona idea, ma prematura' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - Sport_Fair : #Suzuki lascia la #MotoGP a fine anno Le reazioni di #Rins e #Mir - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Suzuki annuncia il ritiro al termine del Mondiale, Mir: 'Honda buona idea, ma prematura' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - Motorsport_IT : #MotoGP | Mir: “#Suzuki, decisione inaspettata. Parlo con #Honda, ma non solo...” - SkySportMotoGP : Suzuki annuncia il ritiro al termine del Mondiale, Mir: 'Honda buona idea, ma prematura' #SkyMotori #MotoGP… -

: "Il ritiro di Suzuki inaspettato, stavo trattando il rinnovo" Zarco: "A Le Mans sono sempre andato forte" Le Mans è una pista congeniale per Johann, che è già salito sul podio più volte ...: " Mi piacerebbe portare parte della mia attuale squadra con me" Guarda ancheDa Barry Sheene a Joan: la storia della Suzuki inRins ha parlato di una motivazione extra in ...La reazione di Joan Mir nel momento in cui la notizia era divenuta di pubblico ... per la quale corre dal 2017, lascerà la MotoGP al termine dell'attuale stagione è scoppiato addirittura in un pianto ...La Suzuki ha ufficialmente comunicato che lascerà la MotoGP al termine di questa stagione. Ecco i motivi e le reazioni dei piloti.