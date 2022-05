MotoGP | le 5 risposte attese dal GP di Francia Sarà nuova sfida Quartararo-Bagnaia? Incognita meteo

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo una settimana di pausa, il Circus del Motomondiale riprende la sua corsa e lo fa in. Sul circuito di Le Mans i centauri dovranno fare i conti con un tracciato dai connotati storici e dalle caratteristiche ben precise. Una pista tipicamente Stop&Go in cui conteranno moltissimo frenata e trazione. Insi è reduci dal primo successo stagionale della Ducati di Francesco. Una splendida prova quella di Pecco, capace di precedere la Yamaha del francese Fabioe l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró. Vedremo come andranno le cose in questo fine-settimana. Andiamo ad analizzare, quindi, le questioni più importanti in vista della gara transalpina. 1? Si hanno ancora i brividi se si pensa ...