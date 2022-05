MotoGp, Joan Mir: “Stavo trattando il rinnovo con Suzuki. Ora parlo con Honda, ma non solo loro” (Di giovedì 12 maggio 2022) Torna il Motomondiale in questo weekend con il Gran Premio di Francia. Sul Circuito Bugatti le due ruote torneranno a monopolizzare l’attenzione degli appassionati dei motori, anche se nelle ultime settimane si è discusso molto di più dell’addio della Suzuki alle competizioni. L’annuncio della casa di Hamamatsu è arrivato come un fulmine a ciel sereno, in modo davvero inaspettato. Anche per gli stessi piloti, come ad esempio Joan Mir. Il campione del Mondo 2020, nelle interviste precedenti all’appuntamento transalpino, aveva sottolineato come negli scorsi giorno stesse addirittura trattando il rinnovo. “Sono stati giorni difficili, la cosa peggiore è stato il fatto che è stato inaspettato. Eravamo in trattativa per il rinnovo – dichiara nelle parole riprese da Motorsport – quando ho ricevuto la notizia ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Torna il Motomondiale in questo weekend con il Gran Premio di Francia. Sul Circuito Bugatti le due ruote torneranno a monopolizzare l’attenzione degli appassionati dei motori, anche se nelle ultime settimane si è discusso molto di più dell’addio dellaalle competizioni. L’annuncio della casa di Hamamatsu è arrivato come un fulmine a ciel sereno, in modo davvero inaspettato. Anche per gli stessi piloti, come ad esempioMir. Il campione del Mondo 2020, nelle interviste precedenti all’appuntamento transalpino, aveva sottolineato come negli scorsi giorno stesse addiritturail. “Sono stati giorni difficili, la cosa peggiore è stato il fatto che è stato inaspettato. Eravamo in trattativa per il– dichiara nelle parole riprese da Motorsport – quando ho ricevuto la notizia ...

