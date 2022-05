MotoGP, GP Francia 2022. Francesco Bagnaia vuole proseguire la rimonta su Fabio Quartararo, ma occhio alla pioggia… (Di giovedì 12 maggio 2022) La MotoGP riparte da Le Mans, dove domenica andrà in scena il Gran Premio di Francia, settima delle ventuno gare in programma nel 2022. Fabio Quartararo ha preso la testa della classifica iridata con 7 punti di vantaggio su Aleix Espargarò e sogna di sfatare la maledizione della vittoria nell’appuntamento di casa. Cionondimeno, Jerez de la Frontera ha segnato il prepotente ritorno in auge di Francesco Bagnaia, che grazie a un perentorio successo ha tenuto vive le proprie speranze di lottare per l’Iride. Le lunghezze da recuperare rispetto a El Diablo sono 33. Non certo poche, ma non ancora troppe. Nel mezzo, a -20, si leggono i nomi di Enea Bastianini e Alex Rins, le cui candidature al titolo si sono però notevolmente indebolite. Nel caso del riminese, in virtù del ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Lariparte da Le Mans, dove domenica andrà in scena il Gran Premio di, settima delle ventuno gare in programma nelha preso la testa della classifica iridata con 7 punti di vantaggio su Aleix Espargarò e sogna di sfatare la maledizione della vittoria nell’appuntamento di casa. Cionondimeno, Jerez de la Frontera ha segnato il prepotente ritorno in auge di, che grazie a un perentorio successo ha tenuto vive le proprie speranze di lottare per l’Iride. Le lunghezze da recuperare rispetto a El Diablo sono 33. Non certo poche, ma non ancora troppe. Nel mezzo, a -20, si leggono i nomi di Enea Bastianini e Alex Rins, le cui candidature al titolo si sono però notevolmente indebolite. Nel caso del riminese, in virtù del ...

