Moto GP: adesso il ritiro della Suzuki è ufficiale (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo tante parole e voci più o meno plausibili, adesso arriva l’ufficialità. La Suzuki, con un comunicato stampa, conferma il suo ritiro dalla Moto GP alla fine del 2022, e sta parlando con la Dorna per la exit strategy. “Suzuki Motor Corporation è in trattativa con la Dorna circa la possibilità di terminare la sua partecipazione alla MotoGP alla fine del 2022“, si legge nel comunicato ufficiale. “Purtroppo, l’attuale situazione economica e la necessità di concentrare enormi sforzi sui grandi cambiamenti che il mondo automotive sta affrontando in questi anni, stanno costringendo la Suzuki a spostare le risorse umane ed economiche per sviluppare nuove tecnologie. Vorremmo esprimere la nostra più sincera gratitudine al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo tante parole e voci più o meno plausibili,arriva l’ufficialità. La, con un comunicato stampa, conferma il suodallaGP alla fine del 2022, e sta parlando con la Dorna per la exit strategy. “r Corporation è in trattativa con la Dorna circa la possibilità di terminare la sua partecipazione allaGP alla fine del 2022“, si legge nel comunicato. “Purtroppo, l’attuale situazione economica e la necessità di concentrare enormi sforzi sui grandi cambiamenti che il mondo automotive sta affrontando in questi anni, stanno costringendo laa spostare le risorse umane ed economiche per sviluppare nuove tecnologie. Vorremmo esprimere la nostra più sincera gratitudine al ...

Advertising

come_la_moto : @_fede_rica_p E' una persona con zero capacità organizzative. Più volte chiesto cosa avesse organizzato e 'eh adess… - yrys_1977 : @deboriglia @lor75bg Io ho la casetta di Lorenzo 92 e 94...avevo rispettivamente 15 e 17 anni quando sono uscite!ad… - davidelgaudio : RT @gigasss1: Una giornata al mare, una giornata alle terme, o una giornata in moto? Domattina mi alzo presto e decido, per adesso vado a c… - gigasss1 : Una giornata al mare, una giornata alle terme, o una giornata in moto? Domattina mi alzo presto e decido, per adess… - DimasiCosimo : 'Chi troppo vuole nulla stringe' proverbio atavico di grande valenza. Draghi,a nome dell'Europa,chiede pace,fine de… -