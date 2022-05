Moto: Francia; Marquez, sul bagnato posso avere chance (Di giovedì 12 maggio 2022) "A Jerez abbiamo fatto un piccolo progresso in termini di prestazioni, ci siamo avvicinati ai piloti di testa. Abbiamo trovato varie cose che non funzionavano, ci aspettavamo qualcosa in più. Vedremo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) "A Jerez abbiamo fatto un piccolo progresso in termini di prestazioni, ci siamo avvicinati ai piloti di testa. Abbiamo trovato varie cose che non funzionavano, ci aspettavamo qualcosa in più. Vedremo ...

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP | Aleix Espargaró non ha mai ottenuto grandi risultati a Le Mans, sede del prossimo Gran Premio di Francia:… - Gazzetta_it : MotoGP Francia Bagnaia: 'Pressione gomme? Da inizio anno saremmo 18 irregolari...' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: MotoGP Francia Quartararo, fuoriclasse pure in campo: che scambi con i campioni del PSG! - Betaland_it : RT @betalandclover: In #MotoGP #Bagnaia suona la carica in Francia dopo la vittoria in Spagna #pronostici #giocoresponsabile Su @betalan… - OiaServicesLtd : RT @betalandclover: In #MotoGP #Bagnaia suona la carica in Francia dopo la vittoria in Spagna #pronostici #giocoresponsabile Su @betalan… -