Mostre di moda primavera estate 2022: cosa non perdere (Di giovedì 12 maggio 2022) Abiti firmati dai designer più celebri o scenografici vestiti di epoche passate, gioielli ispirati al viaggio e pietre preziose e uniche. Sono i soggetti delle Mostre di moda più attese di questa primavera 2022: da Londra a Milano, passando per Roma e Parigi, per gli appassionati c'è solo l'imbarazzo della scelta. Mostre di moda L'installazione per celebrare i 90 anni di Valentino Parigi A Parigi, capitale della couture, c'è la mostra Love brings Love: omaggio a Albert Elbaz, designer che ha lasciato il segno nella moda francese e nei nostri cuori con il suo stile elegante ma allegro e l'attenzione al dettaglio da vero couturier. Al Palais Galliera fino al 10 Luglio è possibile rivedere tutti i look che hanno sfilato durante il fashion show del 5 Ottobre ...

