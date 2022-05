Mosca | Ritorsioni militari se la Finlandia entra nella Nato

(Di giovedì 12 maggio 2022) La Russia sarà ''costretta a intraprendere azioni di ritorsione di tipo militare'' in risposta all'ingresso della. È quanto si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri...

Milano Finanza

Il rapporto complicato conFu la Russia che fece la Finlandia quando, nel 1809,creò un granducato autonomo dall'ex territorio svedese per poi, travolta dalla rivoluzione, riconoscerne l'...Lo afferma il ministero degli Esteri di, citato dalla Tass. Helsinki dovrebbe rendersi conto delle sue responsabilità e delle conseguenze di un possibile ingresso nella Nato: lo afferma il ... La Finlandia vuole entrare di corsa nella Nato, Mosca minaccia ritorsioni La Finlandia vuole entrare di corsa nella Nato e Mosca minaccia misure di ritorsione. "La Finlandia deve presentare domanda per l'adesione senza indugio. Ci auguriamo che le misure nazionali ancora ...«La Finlandia deve presentare domanda per l'adesione alla Nato senza indugio», hanno scritto nella nota il presidente ...