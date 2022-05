Monica Cirinnà, i 24mila euro ritrovati nella villa della senatrice Pd e del marito: la procura di Grosseto chiede l’archiviazione (Di giovedì 12 maggio 2022) La procura di Grosseto ha chiesto l’archiviazione per la vicenda dei 24mila euro – 48 banconote da 500 euro – trovati nell’agosto 2021 nella cuccia del cane dell’azienda agricola “Capalbio Fattoria“, residenza toscana di Monica Cirinnà, senatrice del Partito democratico, e del marito Esterino Montino, sindaco di Fiumicino. A denunciare ai carabinieri il ritrovamento dei soldi nella tenuta di famiglia fu uno dei figli della coppia. Le banconote erano avvolte in una busta e nascoste dentro la cuccia non più utilizzata, vicino a un capannone. Cirinnà e il marito sono estranei alle indagini – a carico di ignoti – avviate dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Ladiha chiestoper la vicenda dei– 48 banconote da 500– trovati nell’agosto 2021cuccia del cane dell’azienda agricola “Capalbio Fattoria“, residenza toscana didel Partito democratico, e delEsterino Montino, sindaco di Fiumicino. A denunciare ai carabinieri il ritrovamento dei solditenuta di famiglia fu uno dei figlicoppia. Le banconote erano avvolte in una busta e nascoste dentro la cuccia non più utilizzata, vicino a un capannone.e ilsono estranei alle indagini – a carico di ignoti – avviate dalla ...

