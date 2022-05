Mondiali | Vidal riaccende il caso Ecuador | l’Italia torna a sognare il ripescaggio

(Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo il post al vetriolo di Arturounper iin Qatar: è uno scenario possibile?calcistica è ancora scossa dalla sorprendente eliminazione degli azzurri nel girone di qualificazione al Mondiale. Gli uomini di Mancini hanno sprecato due palle bonus (i due rigori sbagliati da Jorginho contro la Svizzera) e non sono riusciti ad avere la meglio della modesta Irlanda del Nord. Questo ci ha costretto a dover giocare i playoff e ci era andata anche bene nel sorteggio, visto che la prima avversaria era la Macedonia del Nord, squadra coriacea ma ben al di sotto del nostro livello. Il periodo di flessione degli azzurri è giunto al proprio culmine durante lo scontro con i macedoni. Dopo una partita in ...

Una foto di Arturo Vidal e una provocazione neanche tanto velata ha riacceso le polemiche legate al "caso Ecuador" che oggi è sotto inchiesta da parte della Fifa e rischia l'esclusione dai Mondiali di ...Dominguez ha partecipato, come Castillo, alle gare di qualificazione per il Mondiale e, se dovesse essere confermata l'infrazione, l'Ecuador potrebbe rischiare una definitiva squalifica dal Mondiale.