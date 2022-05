Molestie all’adunata di Rimini | il dietrofront del presidente degli alpini | “Chiedo scusa a chi le ha subite” Le segnalazioni ora sono 500

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 maggio 2022) Due giorni dopo il comunicato surreale dell’Associazione nazionaleche accusava persone con “il cappello tarocco” di essere responsabili dellee quattro giorni dopo la fine dell’adunata,arrivate le scuse delSebastiano Favero. Lo stesso che, solo il 10 maggio, accusava le denunce raccolte sui social di non essere “attendibili” e chiedeva “fatti concreti”, ha riconosciuto che “adesso cifatti concreti”. In un’intervista al Corriere della sera, ha dichiarato: “Faremo di tutto, insieme alle forze dell’ordine, per individuare i responsabili. E seappartenenti alla nostra associazione, prenderemo provvedimenti molto forti”. Un tono completamente diverso da quello usato per il comunicato diffuso lunedì 9 maggio dall’Ana, nel quale gli episodi di ...