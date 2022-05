Molestie a Rimini, per il presidente degli alpini di Pavia è solo una “trovata pubblicitaria di un’associazione di donne” (Di giovedì 12 maggio 2022) Una denuncia e altre in arrivo, cinquecento segnalazioni e 160 racconti di Molestie sessuali. Ma secondo Gianni Varesi, presidente provinciale dell’associazione alpini di Pavia, a Rimini è andata in scena “Una trovata pubblicitaria di un’associazione di donne”. Lo dice sulle Pagine de La Provincia Pavese. “Se hanno ricevuto Molestie che le denuncino”, prosegue, perché “i social non sono gli strumenti adatti”. Varesi, 73 anni, era a Rimini con tutta la sezione pavese. Giustifica quanto dice sostenendo che “A cantare con noi c’erano molte amiche, fidanzate e mogli degli alpini. Nessuna si è lamentata di qualcuno che ha fatto lo stupido”. E poi “Comportamenti di questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Una denuncia e altre in arrivo, cinquecento segnalazioni e 160 racconti disessuali. Ma secondo Gianni Varesi,provinciale dell’associazionedi, aè andata in scena “Unadidi”. Lo dice sulle Pagine de La Provincia Pavese. “Se hanno ricevutoche le denuncino”, prosegue, perché “i social non sono gli strumenti adatti”. Varesi, 73 anni, era acon tutta la sezione pavese. Giustifica quanto dice sostenendo che “A cantare con noi c’erano molte amiche, fidanzate e mogli. Nessuna si è lamentata di qualcuno che ha fatto lo stupido”. E poi “Comportamenti di questo ...

elio_vito : Sono un uomo, sono di destra ed ho presentato un'interrogazione per i gravi episodi di molestie verificatisi durant… - ilpost : È stata presentata la prima denuncia formale per le presunte molestie da parte degli Alpini all’adunata di Rimini - Agenzia_Ansa : Sono state oltre 500 le segnalazioni di molestie sulle donne durante l'Adunata Nazionale degli Alpini, a Rimini. Lo… - marco_sili : @HoaraBorselli Tra l'altro quelle DI Rimini sono state molestie verbali e non fisiche come a Milano. - dallaAallaZip : #Alpini: continua a salire il numero di denunce per #molestie da parte di moltissime donne che hanno partecipato al… -