Mobilità alternativa, nel 2021 male sia il noleggio a breve termine che il car sharing

Il 21esimo rapporto di ANIASA sullo stato di salute della Mobilità condivisa e del noleggio delinea una situazione di difficoltà, che porta ancora con sé strascichi della pandemia e della crisi dei microchip. I dati attuali dicono che rispetto al 2019 sono andate perdute più di 106 mila immatricolazioni, per un valore di circa 2,6 miliardi di euro. A soffrirne di più sono principalmente il settore del car sharing e quello del noleggio a breve termine, mentre sembra andare discretamente il lungo termine: nel complesso, nel 2021, si sono contati 376 mila veicoli a noleggio (inclusi quelli commerciali) contro i 482 mila del 2019, ma il settore ha aiutato a immatricolare il 47% di auto ibride plug-in e il 30% di EV.

