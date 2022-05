Missili su Odessa durante la visita di Michel: “Ma Mosca non ci intimidisce” (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha trascorso a Odessa la Giornata dell’Europa. Una visita dal forte valore simbolico, mentre la città portuale ucraina è ancora sotto pesanti bombardamenti da parte dell’esercito russo. Il centro sul Mar Nero è difatti tra gli obiettivi strategici principali di Putin, che si assicurerebbe così uno snodo commerciale L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Europeo, Charles, ha trascorso ala Giornata dell’Europa. Unadal forte valore simbolico, mentre la città portuale ucraina è ancora sotto pesanti bombardamenti da parte dell’esercito russo. Il centro sul Mar Nero è difatti tra gli obiettivi strategici principali di Putin, che si assicurerebbe così uno snodo commerciale L'articolo proviene da Inews24.it.

