Milano, il "rave" riduce il centro a una latrina. Ma Sala pensa a revocare il convegno sulle foibe (Di giovedì 12 maggio 2022) Un altro rave che a Milano lascia Piazza Affari ridotta a una latrina. Una movida allo sbando, con la benedizione del Comune, denuncia il Giornale che racconta il delirio organizzato – si fa per dire- dall'Ape, Associazione culturale che si occupa di musica e socializzazione giovanile. Martedì sera migliaia di persone hanno letteralmente invaso la piazza. L'adesione avvenuta via social e anche con il passaparola ha richiamato una folla inimmaginabile. Naturalmente anche la giunta Sala non ha minimamente previsto che da raduni del genere è meglio cautelarsi preventivamente. Invece… Milano, il "rave" era autorizzato dal Comune La serata autorizzata dal Comune e patrocinata dal Municipio 1 conteneva profili di allerta, sembrava una festa abusiva, pertanto qualche accorgimento si poteva ...

