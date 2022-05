Milano | Corvetto | piazzale Gabrio Rosa | De Corato | «Bene sgombero questura due appartamenti occupati da centri sociali»

Advertising

TuttoSuMilano : RT @artribune: Il murale nella rinnovata Piazza Angilberto firmato dallo street artist olandese, il primo ispirato a Mondrian, inaugura un… - SanremoAncheNoi : RT @artribune: Il murale nella rinnovata Piazza Angilberto firmato dallo street artist olandese, il primo ispirato a Mondrian, inaugura un… - milanoarte : RT @artribune: Il murale nella rinnovata Piazza Angilberto firmato dallo street artist olandese, il primo ispirato a Mondrian, inaugura un… - HankHC91 : RT @artribune: Il murale nella rinnovata Piazza Angilberto firmato dallo street artist olandese, il primo ispirato a Mondrian, inaugura un… - artribune : Il murale nella rinnovata Piazza Angilberto firmato dallo street artist olandese, il primo ispirato a Mondrian, ina… -

La facciata di un palazzo di periferia si trasforma in una tela artistica: è stato inaugurato ieri matitna in piazza Angilberto II, nel quartierei popolare del, il gigantesco murale realizzato dallo street artist olandese Zedz: ricopre l'intera parete di una palazzina. L'opera, intitolata 'La tradizione', evoca l'arte del pittore olandese Piet ...... sono stati rapinati in strada, in pieno giorno, a, da tre sconosciuti che sono stati arrestati subito dopo dagli agenti di una Volante. È accaduto in via Toffetti, in zona, intorno ...di Redazione , scritto il 11/05/2022, 14:02:37 Categorie: Arte e artisti / Argomenti: Milano - Street art - Piet Mondrian Realizzato nel quartiere Corvetto a Milano un grande murale ispirato a Piet ...Milano, alla scoperta di Lambrate col progetto Dietrolangolo ... I lavori sono iniziati a Lambrate, per passare poi a Corvetto e terminare a Quarto Oggiaro: tre quartieri che stanno attuando un forte ...