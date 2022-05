Milano, “colpevole ritardo” nel diagnosticare la sclerosi multipla: medico condannato a risarcire 830mila euro ad una paziente (Di giovedì 12 maggio 2022) Il tribunale di Milano ha condannato un medico di base a risarcire 830mila euro a una paziente: nel 2012 non le prescrisse una visita neurologica con cui avrebbe scoperto l’inizio della sclerosi multipla, poi diagnosticata nel 2014. La vittima – racconta il Corriere della Sera – oggi 35enne, ha un’invalidità all’80% ed è costretta a stare sulla carrozzina e a ricevere un’assistenza continua. Per i giudici, questi effetti si sarebbero potuti produrre circa 20 anni dopo se il medico avesse prescritto la visita neurologica nel 2012. Avendole diagnosticato la malattia con 28 mesi di ritardo, la paziente non ha avuto accesso alle cure con cui avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Il tribunale dihaundi base aa una: nel 2012 non le prescrisse una visita nlogica con cui avrebbe scoperto l’inizio della, poi diagnosticata nel 2014. La vittima – racconta il Corriere della Sera – oggi 35enne, ha un’invalidità all’80% ed è costretta a stare sulla carrozzina e a ricevere un’assistenza continua. Per i giudici, questi effetti si sarebbero potuti produrre circa 20 anni dopo se ilavesse prescritto la visita nlogica nel 2012. Avendole diagnosticato la malattia con 28 mesi di, lanon ha avuto accesso alle cure con cui avrebbe ...

Advertising

gparagone : Lo 'schema-#Puzzer' in Polizia. Nel mirino ora l'agente di PS “colpevole” di aver partecipato alla manifestazione… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Milano, “colpevole ritardo” nel diagnosticare la sclerosi multipla: medico condannato a risarcire 830mila euro ad una… - fattoquotidiano : Milano, “colpevole ritardo” nel diagnosticare la sclerosi multipla: medico condannato a risarcire 830mila euro ad u… - ariolele : RT @gparagone: Lo 'schema-#Puzzer' in Polizia. Nel mirino ora l'agente di PS “colpevole” di aver partecipato alla manifestazione #ItalExit… - Info_Notizie : RT @gparagone: Lo 'schema-#Puzzer' in Polizia. Nel mirino ora l'agente di PS “colpevole” di aver partecipato alla manifestazione #ItalExit… -