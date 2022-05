Milano, anziana trovata carbonizzata nel suo appartamento in centro (Di giovedì 12 maggio 2022) E' giallo sul ritrovamento del corpo di una donna anziana carbonizzata. Come riporta la Stampa, la donna sarebbe morta a causa dell'incendio nel suo appartamento all'ottavo piano di via Serbelloni in ... Leggi su leggo (Di giovedì 12 maggio 2022) E' giallo sul ritrovamento del corpo di una donna. Come riporta la Stampa, la donna sarebbe morta a causa dell'incendio nel suoall'ottavo piano di via Serbelloni in ...

Advertising

Giorno_Milano : Milano, anziana muore carbonizzata nell'incendio dell'appartamento: secondo caso in 24 ore - infoitinterno : Madre e figlio trovati morti in casa a Milano: l'uomo ha ucciso l'anziana madre e si è impiccato - Agenzia_Italia : #Milano L'anziana vittima, ultranovantenne, sarebbe stata soffocata con del nastro adesivo - occhio_notizie : Un 57enne uccide l'anziana madre e poi si suicida a #Milano: trovato impiccato in bagno | - LaStampa : Anziana trovata carbonizzata in casa in centro a Milano -