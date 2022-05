Milano, aereo Ita Airways decollato da Linate costretto ad atterraggio di emergenza: “Impatto con uno stormo di uccelli” (Di giovedì 12 maggio 2022) Un aereo decollato questa mattina dall’aeroporto milanese di Linate, diretto a Palermo, è stato costretto a rientrare e con un atterraggio di emergenza. A distanza di pochi minuti dal decollo infatti, il comandante del volo della compagnia Ita Airways Az1765 ha dato la comunicazione ai suoi 83 passeggeri di dover rientrare, si ipotizza per l’Impatto con uno stormo di uccelli – una situazione chiamata “bird strike”, che ha provocato una fuoriuscita di fumo dal mezzo. L’atterraggio si è compiuto regolarmente, e al momento sono in corso le ispezioni sul veicolo ad opera dei vigili del fuoco e del 118. Il traffico è stato sospeso per una mezz’ora, durante la quale lo scalo è rimasto chiuso. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Unquesta mattina dall’aeroporto milanese di, diretto a Palermo, è statoa rientrare e con undi. A distanza di pochi minuti dal decollo infatti, il comandante del volo della compagnia ItaAz1765 ha dato la comunicazione ai suoi 83 passeggeri di dover rientrare, si ipotizza per l’con unodi– una situazione chiamata “bird strike”, che ha provocato una fuoriuscita di fumo dal mezzo. L’si è compiuto regolarmente, e al momento sono in corso le ispezioni sul veicolo ad opera dei vigili del fuoco e del 118. Il traffico è stato sospeso per una mezz’ora, durante la quale lo scalo è rimasto chiuso. L'articolo ...

Advertising

infoitinterno : Linate, aereo Ita Airways con motore in avaria rientra all'aeroporto di Milano: impatto con gli uccelli - infoitinterno : Aereo Ita per Palermo rientra a Milano Linate, motore danneggiato da uno stormo di uccelli - infoitinterno : Aereo Milano-Palermo effettua atterraggio d'emergenza a Linate: scalo chiuso per mezz'ora - infoitinterno : Milano, aereo Ita Airways con 83 persone a bordo impatta con un uccello: atterraggio di emergenza a Linate - infoitinterno : Milano, aereo Ita Airways impatta con un uccello e torna a Linate con un motore in fumo -