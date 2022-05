Milano, 31 arresti per traffico di droga e riciclaggio di opere d’arte (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano – La Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone collegate a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di ingenti quantitativi di stupefacenti e con forti legami con trafficanti sudamericani, latitanti ed esponenti di spicco della criminalità organizzata.L’indagine, svolta grazie a una significativa e articolata cooperazione internazionale coordinata da Eurojust, sta interessando diverse regioni e stati tra cui l’Olanda, la Spagna e la Lituania con l’esecuzione di arresti, circa 50 perquisizioni, e sequestro di una galleria d’arte moderna ad Amsterdam nella quale venivano, con false fatturazioni, riciclati i proventi del narcotraffico anche nell’acquisto di opere d’arte. Le indagini hanno ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 12 maggio 2022)– La Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone collegate a un’associazione per delinquere finalizzata alinternazionale di ingenti quantitativi di stupefacenti e con forti legami con trafficanti sudamericani, latitanti ed esponenti di spicco della criminalità organizzata.L’indagine, svolta grazie a una significativa e articolata cooperazione internazionale coordinata da Eurojust, sta interessando diverse regioni e stati tra cui l’Olanda, la Spagna e la Lituania con l’esecuzione di, circa 50 perquisizioni, e sequestro di una galleriamoderna ad Amsterdam nella quale venivano, con false fatturazioni, riciclati i proventi del narcoanche nell’acquisto di. Le indagini hanno ...

Advertising

Corriere : I soldi del traffico di cocaina riciclati in opere d’arte: 31 arresti nella rete europea dei narcos - poliziadistato : Milano, traffico internazionale di droga e riciclaggio opere d'arte, 31 arresti. Operazione di #Squadramobile… - liuk_13 : @IlMastinoVerona @SaverioTommasi Gli screen sono presi dallo stesso video, quindi la loro credibilità è la stessa d… - infoitinterno : Milano: traffico di droga, chat criptate e nomi di fantasia per evitare arresti - PupiaTv : Milano, i soldi della droga riciclati in opere d’arte: 31 arresti, indagato Alberto Genovese -