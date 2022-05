Milano, 31 arresti per traffico di droga e riciclaggio di opere d'arte (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano (ITALPRESS) – La Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone collegate a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di ingenti quantitativi di stupefacenti e con forti legami con trafficanti sudamericani, latitanti ed esponenti di spicco della criminalità organizzata.L'indagine, svolta grazie a una significativa e articolata cooperazione internazionale coordinata da Eurojust, sta interessando diverse regioni e stati tra cui l'Olanda, la Spagna e la Lituania con l'esecuzione di arresti, circa 50 perquisizioni, e sequestro di una galleria d'arte moderna ad Amsterdam nella quale venivano, con false fatturazioni, riciclati i proventi del narcotraffico anche nell'acquisto di opere d'arte.Le indagini ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022)(ITALPRESS) – La Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone collegate a un'associazione per delinquere finalizzata alinternazionale di ingenti quantitativi di stupefacenti e con forti legami con trafficanti sudamericani, latitanti ed esponenti di spicco della criminalità organizzata.L'indagine, svolta grazie a una significativa e articolata cooperazione internazionale coordinata da Eurojust, sta interessando diverse regioni e stati tra cui l'Olanda, la Spagna e la Lituania con l'esecuzione di, circa 50 perquisizioni, e sequestro di una galleria d'moderna ad Amsterdam nella quale venivano, con false fatturazioni, riciclati i proventi del narcoanche nell'acquisto did'.Le indagini ...

